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İzmir'de korkunç ölüm! 5 katlı binanın çatısından düşerek öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısına çıkan 45 yaşındaki iki çocuk babası düşerek can verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA

08.04.2023, 09:22

İzmir’de korkunç ölüm! 5 katlı binanın çatısından düşerek öldü

İzmşir'de Torbalı'ya bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, İzmir-Aydın karayolu üzerinde bulunan yer aldığı binanın çatısındaki bir iş için çatıya çıkan bina sakinlerinden Kazım Dağdal (45), dengesini kaybederek yere düştü.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. İki çocuk sahibi Kazım Dağdal'ın cansız bedeni Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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