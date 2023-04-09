Büyükşehir’e ’moloz’ protestosu: İzmir’in çöpünü Menemen kaldıramaz

Menemen ilçesi Koyundere mevkisinde bir araya gelen vatandaşlar, hafriyat sahasına dökülen molozların asbest nedeniyle çevreye zarar verdiğini savundu. İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından molozların boşaltıldığı alana, 10 gün önce yeniden Büyükşehir Belediyesi ekiplerince moloz dökülmeye başlandığını söyleyen vatandaşlar bir araya gelip, basın açıklaması yaptı. Açıklamaya ilçenin mahalle muhtarları, çevre örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





'HER GÜN 100 KAMYON MOLOZ GELİYOR'

Bölge sakinleri adına basın açıklamasını yapan Gazi Mahallesi Muhtarı Kadri Kahya, 980 hanenin bulunduğu alana daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından moloz döküldüğünü ileri sürüp, "Deprem molozları döküldüğünde, asbest nedeniyle daha fazla moloz dökülmesini istemediğimizi söylemiştik ama 10 gün önce her gün yaklaşık 100 kamyon gelerek alana moloz dökmeye başladı. Buraya 100 metre ileride okul, 420 hane var. Yanımızda cami, arkasında site var. 420 hanenin içine bombayı çekip atmak insanları kanser yapıp öldürmek demektir. İzmir'in çöpünü Menemen kaldıramaz. 15 gün süre veriyoruz, buraya çam ağaçlarını dikeceğim. İlk kazmayı ben vuracağım. Arıcılar, 'Asbestten arılarım ölüyor' diyor. Arıların ölmesi insanların ölmesi demektir. Doğa katliamı istemiyoruz" dedi.





