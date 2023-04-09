İki belediye çalışanı hapisle yargılanacak

İZMİR'DE 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Emrah Apartmanı davasına ilişkin 2 belediye görevlisi hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların "projedeki kusurlara rağmen onay vermiş olmaları sebebiyle ölüm olayında sorumlu oldukları" gerekçesiyle hapsi talep edildi. İddianamade, 30 kişinin hayatını kaybettiği bina için yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte Bornova Belediyesi'nde görevli İmar İşleri Müdürü M.A.U. ile betonarme tetkik masasında görevli inşaat mühendisi Ş.S.H'nin sorumlulukları bulunduğu ifade edildi. Sanıklar 4 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

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