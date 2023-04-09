  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İki belediye çalışanı hapisle yargılanacak

İki belediye çalışanı hapisle yargılanacak

9.4.2023

Gazete

İki belediye çalışanı hapisle yargılanacak
İZMİR'DE 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Emrah Apartmanı davasına ilişkin 2 belediye görevlisi hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların "projedeki kusurlara rağmen onay vermiş olmaları sebebiyle ölüm olayında sorumlu oldukları" gerekçesiyle hapsi talep edildi. İddianamade, 30 kişinin hayatını kaybettiği bina için yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte Bornova Belediyesi'nde görevli İmar İşleri Müdürü M.A.U. ile betonarme tetkik masasında görevli inşaat mühendisi Ş.S.H'nin sorumlulukları bulunduğu ifade edildi. Sanıklar 4 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA