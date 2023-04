“Sesimizi enkazda değil şimdi duyun”

Deprem bölgesi olan İzmir'de acil kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen noktada TOKİ tarafından yapılmak istenen konutlar, CHP'li Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin açtığı davalar nedeniyle bitmedi. Ankara'ya gelen vatandaşlar, duruma CHP Genel Merkezi önünde tepki gösterdi. Genel Merkez'de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na mağduriyetlerini dile getirmek isteyen grubun başında bulunan TOKİ hak sahiplerinden Alişan İnal, Genel Merkez'e alınmadıklarını hiç kimsenin kendilerini dinlemediğini, kendilerine kaba davranıldığını apar topar dışarı çıkarıldıkları dile getirdi.

PROJELER ENGELLENDİ

Bir deprem bölgesi olan İzmir'in Karabağlar ilçesinde de 2019 yılında TOKİ acil kentsel dönüşüm ilan ettiği bölgede kuralar çekildi ve şanslı 750 kişi belirlendi. TOKİ tarafından yapılmak istenen konutlar, CHP'li Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin açtığı davalar nedeniyle bitirilemeyen proje haline dönüştü. İzmir'den Ankara'ya gelen ve aralarında şehit ailelerinin de bulunduğu mağdur vatandaşlar, duruma CHP Genel Merkezi önünde tepki gösterdi. Seslerini duyurmak için CHP Genel Merkezi önüne gelen vatandaşlar, "Bizleri deprem enkazında kalınca mı duyacaksınız" yazılı pankartlar astı.

SÜREKLİ DAVA AÇILIYOR

Hak sahiplerinin arasında engelli, şehit ve gazi yakınlarının da olduğunu söyleyen Alişan İnal isimli mağdur vatandaş şu şekilde konuştu: "TOKİ'nin İzmir'in Karabağlar ilçesinde dar gelirli için yapacağı konutlarda hak sahibi olan 750 vatandaştan biriyim. Hak sahipleri arasında engelli, şehit ve gazi yakınlarımız var. 2019 yılında kuralarımız çekildi. TOKİ'nin deprem bölgesinde yapacağı yere Karabağ Belediyesi'nin sürekli dava açtığını öğrendik. Bu dava açıldığı sürece mahkeme de durumun selameti açısından yürütmeyi durdurma kararı alıyor. Yürütmeyi durdurma kararı aldığı için inşaat bir türlü başlamıyor."

'MİLYONLAR KONUŞULUYOR'

Eğer davalar açılmamış olsa TOKİ'nin vatandaşlara vaat ettiği konutları 243 bin ile 300 bin lira arasında alma imkanlarının olacağını söyleyen Alişan İnal, şimdi evlerin yapılmasına başlansa bile peşinatı yatırma güçlerinin olmadığını belirtti. Mağdur vatandaş İnal, "İş şu an normal seviyede ilerleseydi evlerimize geçmiş olacaktık. Evlerimiz hazır olacaktı ama şu an ki şartlarda evlerimiz şu an başlasa bile milyonlar konuşuluyor. TOKİ yüzde 10'luk peşinatı ön koşul yapıyor. 1 milyonluk evin peşinatı 100 bin lira yapıyor" diye konuştu.

İnal, "Şu an biz 750 kişi olarak ucuz olduğu için depreme dayanıksız binalarda oturmaktayız. Çünkü biz belirli bir gelir düzeyinin altında insanlarız. Depreme dayanıklı binalar bizim gelir düzeyimizi aştığı için mecburiyetten deprem bölgesinde açıkça mezarlarda oturmak zorundayız. Kiralar ucuz diye ölümü bekliyoruz" diye konuştu.

'UMUTLARIMIZLA OYNADILAR'

MADDİ ve manevi kayıplarının olduğuna vurgu yapan Alişan İnal sözlerine şöyle devam etti: "Hepimizin umutlarıyla oynandı. Biz hepimiz ev hayaliyle yaşıyoruz. 4 senedir evlerimize oturacağımız günleri bekliyoruz. Her seferinde bir mahkeme süreciyle karşı karşıya kalıyoruz. Evleneceklerimiz evlenemedi, yuva kuracaklarımız yuva kuramadı. Arabasını satanlar oldu peşinat için hem maddi hem manevi mağduruz."

ERCAN AKGÜN