AK Parti İzmir listesinde taze kan

Siyasi partiler, 14 Mayıs'ta gösterecekleri milletvekili adaylarının listesini tamamlayarak dün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. İktidar AK Parti'de listelerle ilgili memnuniyet ve huzur görülürken CHP ve İYİ Parti'de ise büyük bir kaos patlak verdi. AK Parti'de milletvekili adayı olacak isimler belli oldu. İzmir'de ise 1'inci Bölge 1. Sırada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yer alırken 2'nci Bölge 1'inci sıraya AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan yer aldı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise üç dönem kuralına takıldığı için listede yer almadığı aktarıldı.



BURSALI DA 1'İNCİ BÖLGEDE

Listede ise mevcut vekillerden Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Mehmet Ali Çelebi ve Alpay Özalan sıralamada ilk 5'e girdi. atv Ankara Temsilcisi olan gazeteci sırada yer aldı. İl Başkanlığı görevinden istifa ederek aday adayı olan Kerem Ali Sürekli 5'inci sıradan aday gösterildi. İzmir'in Karabağlar ilçesinde uzun yıllar kaymakam olarak görev yapan Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, 1'inci Bölge 9'uncu sırada aday gösterildi. Türkiye genelindeki milletvekili adayları içinde en genci İzmir 1'inci bölge 10'uncu sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Nisa Alptekin oldu.



1. BÖLGE

1- Mehmet Muharrem Kasapoğlu

2- Mahmut Atilla Kaya

3- Şebnem Bursalı

4- Mehmet Ali Çelebi

5- Cemal Bekle

6- Savcı Sayan

7- Enes Efendioğlu

8- Ömür Şanlı

9- Sadık Tunç

10- Nisa Alptekin

11- Sait Başdaş

12- Serdar Muçay

13- Berkay Yıldızhan

14- Hatice Yeliz Karataş



2. BÖLGE

1- Eyyüp Kadir İnan

2- Alpay Özalan

3- Ceyda Bölünmez Çankırı

4- Yaşar Kırkpınar

5- Kerem Ali Sürekli

6- Muhammet Doğan

7- Dilek Yıldız Büyükdağ

8- İsmal Hancı

9- Ahmet Can Çelik

10- Gülşen Gezici

11- Halil Polat

12- Veysel Güldoğan

13- Güven Demirağ

14- Yasin Demirel

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