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Haberler İzmir Alsancak’ta kalbinden bıçaklandı

Alsancak’ta kalbinden bıçaklandı

10.4.2023

Gazete

Alsancak’ta kalbinden bıçaklandı
İzmir'in Konak ilçesinde, bir işletmede garsonluk yapan 22 yaşındaki E.Y., kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğradı. Olay, 05.00 sıralarında Alsancak,1453 sokakta meydana geldi. Bir işletmede garsonluk yapan E.Y. çalıştığı işyerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından göğsünden bıçaklandı. E.Y.'nin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde göğsünden bıçaklandığı tespit edilen E.Y. ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan E.Y.'nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, görgü tanıkları ve kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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