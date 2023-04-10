İYİ Parti’de büyük kavga: ’Temayül usulüne uygun yapılmadı’

İYİ Parti'de krizin adı Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray oldu. Önceki akşam sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çıray, "14 Mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk" diyerek vekil adaylığından çekildi.



GENEL MERKEZE RAPOR GÖNDERDİLER

ÖTE yandan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, İl Sekreteri Mehmet Efe ve İl Teşkilat Başkanı Tuncer Kılıç'ın geçtiğimiz günlerde milletvekili aday adayları için düzenlenen temayül yoklaması sürecinde yaşananlarla ilgili Genel Merkez'e şok bir rapor vererek, Buca, Balçova, Bornova ve Karabağlar İlçe başkanlarını suçladığı ortaya çıktı. Çıray, genel merkeze gönderilen ancak Genel Başkan Meral Akşener'in işlem yapmadığı raporu da hesabından yayınladı. Çıray, usulüne uygun temayül yoklaması olsaydı, temayülden çıkan sonuçların farklı olacağını iddia etti.



LÜTFÜ TÜRKKAN GÖNDERMESİ

7'Lİ koalisyonda yaşanan adaylık krizi sonrası zehir zemberek açıklamalarla milletvekilliği adaylığından feragat eden İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından gündeme bomba gibi düşecek bir paylaşım daha yaptı. Bir takipçisinin "Amacın belli oldu. Partiyi neden kötü duruma düşürecek twit attın. Ayıp değil mi?" sorusuna 'Lütfü Türkkan' üzerinden yanıt veren Aytun Çıray, "Ben bu twiti attığım için oylarımız düşmedi. Düşüren de ben değilim. Her twitin altına benim yüzümden 'Şehidin bacısına küfrettin' yazılmıyor" ifadelerini kullandı.

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