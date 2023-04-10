İzmir ve çevre illerde tören! Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yılında İzmir, Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta tören düzenlendi.

Konak'taki Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şahne, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

Şahne, şunları kaydetti:

"Asırlar boyunca Türk milleti ebediyen hür yaşasın diye kahramanca asil kanlarını döken aziz şehitlerimizin görev bilincini kendine şiar edinen Türk polisi, Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda ve ilkeler ışığında vatan nöbetine devam etmektedir. Vatan sevgisinin ne kadar kutsal ve değerli olduğunu, bizlere öğreten aziz şehitlerimizin izinde her daim azim ve kararlılıkla görev yapan Türk polisi, aziz milletimizin ve İzmirli hemşerilerimizin gönlünde yer almasının haklı gururunu yaşamaktadır. Türk polisi, vatanın birlik ve beraberliği, milletinin huzur ve güvenliği için canını feda etmekten çekinmeyecektir."

Törene, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, emniyet teşkilatı, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Bornova Işıkkent Polis Şehitliği'nde de şehitler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Ziyaretçiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

AYDIN

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada konuşma yapan Ekici, Türk polisinin milli ve manevi hassasiyetleri gereği yüksek görev şuuruna sahip olduğunu belirtti.

Türk milletinin polisine her zaman güvendiğini ve her türlü desteği verdiğini aktaran Ekici, "Milletimizin bizlere duyduğu bu güvene layık olmak öncelikli hedefimiz olmaktadır. Türk polisi olarak sevgi, adalet, eşitlik, sabır, hoşgörü ve nezaketin halkla bütünleşmenin temel anahtarı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Atatürk ilke ve inkılaplarına, hukuk devleti anlayışına ve insan haklarına gönülden bağlı üstün vatan sevgisi ve görev aşkı milli birikimi ve sorumluluk bilinciyle fedakarca görev yaparak hep birlikte teşkilatımızı daha da yücelteceğiz." ifadelerini kullandı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir de katıldı.

MANİSA

Manisa'da da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile Türkiye Polis Emeklileri Derneği Manisa Şubesi anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İl Emniyet Müdürü Gezer, "Polis mesleği çileli bir meslek. Ama yıl dönümlerini de unutturmamaya çalışıyoruz. Bayrağı hakkıyla teslim etmemiz lazım. Şehitlerimizi minnetle, rahmetle, çalışanlarımızı saygıyla anıyoruz. Devletimiz payidar, milletimiz bahtiyar olsun. Türk polisi çok yaşasın." dedi.

Törene, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, emniyet teşkilatı, şehit yakını ve gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

DENİZLİ

Denizli'de düzenlenen törende ise İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Serkan Bilgioğlu, Denizli Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Bilgioğlu, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına saygı ve demokratik ilkelerden ödün vermeden görevlerine devam ettiklerini söyledi.

UŞAK

Uşak'ta Şekerevleri Şehitliği'nde başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de katıldı.