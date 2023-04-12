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Haberler İzmir İP’nin listelerine adeta savaş açtı

İP’nin listelerine adeta savaş açtı

12.4.2023

Gazete

İP’nin listelerine adeta savaş açtı
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Partisine liste eleştirisi yapan Çıray, "Naim Şahin Ordu 1'inci Sıra, Elâzığ 1'inci Sıra Fethullah'a "Allah dostu" diyen biri. Kars 1'inci Sıra Menzilci görünüyor. Hatay'da genç, sporcu Gökhan Zan 2. Sıra'ya konularak seçilmesinin önüne geçildi. Gaziantep 1'inci Sıra adayı ise, sosyal medya paylaşımlarında adeta uyuşturucu kullanıyormuş gibi küfürler eden birini getirmişler" dedi. Çıray, kendisinin aday olmayacağını da vurguladı.
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