İzmir’de neden bedava ev vermediniz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir tv canlı yayınında CHP'ye seslenerek "Madem Sayın Kılıçdaroğlu ücretsiz yapmak istiyor. İzmir'de deprem oldu. Neden orada bedava konut yapıp, depremzedelere vermedi. Elinden tutan mı vardı?" dedi. Bakan Kurum, 14 seçimdir kazanan AK Parti'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir yüzyıla başlangıç yapacağını söyledi. Bakan Kurum, "Şu anda en önemli önceliğimiz, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın bir an önce konutlarını yapmak. Önümüzdeki perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle depremin üzerinden henüz 66 gün geçmesine rağmen 100 bin konutun inşasını başlatacağız" şeklinde konuştu."Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız" sloganıyla İstanbul Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm seferberliğini başlattıklarını söyleyen Kurum, "İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü yaptık. Deprem riski olan konutları yeniledik. Şu anda İstanbul'un 39 ilçesinde 93 bin konutun dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da 1,5 milyon acil ve öncelikli dönüşmesi gereken konut var. Yüzde 20'si çok acil. " ifadelerini kullandı. İstanbul'a ilave bir nüfus getirilmemesi gerektiğini belirten Kurum, "İstanbul'u, hizmet, finans, kültür ve sanatın şehri haline getirmek zorundayız. Kısmi sanayi de olacak ama bacalı sanayi değil teknolojik. Sayın Cumhurbaşkanımızla Ataşehir'de finans merkezini açacağız. 2,5 milyon metrekare alanı var. 50 bin kişi istihdam edilecek." dedi. İstanbul'daki 1,5 milyon riskli konutun 500 binini olduğu yerde dönüştüreceklerini vurgulayan Bakan Kurum şöyle devam etti: "Kalan 500 bin konutumuz için Anadolu ve Avrupa Yakası'nda uydu kentler planlıyoruz. 10 bin konutun temelini bu ayın 22'sinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile atacağız. İstanbul'u kaderine terk edemeyiz. Ehliyetsiz, liyakatsiz insanlara terk edemeyiz. İmar barışı çıkarmak gibi gündemimiz yok. İstanbul'u hep birlikte yeniden inşa etmemiz lazım. İnşallah 14 Mayıs'ta zaferimizi kazanacağız."Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İzmir'in Seferihisar ilçesi Camiikebir mahallesinde inşa edilmesi planlanan 517 konut, 20 ticari alan ve altyapı ile çevre düzenlemesi işi için ihaleye çıkıyor. İhale 16 Nisan günü saat 14:30'da Ankara'da TOKİ binasında gerçekleştirilecek. Seferihisar'da 3. Bölge için ihaleye çıkmaya hazırlanan TOKİ'nin ilçede iki idare konut uygulaması daha bulunuyor. İlçenin Camiikebir mahallesi 1. Bölge'de 410 konut, 30 dükkan, 1 cami, 1 ilköğretim okulu ve yine Camiikebir mahallesi 2. Bölge'de 612 konut, 1 cami inşaatı devam ederken 1. Bölge'de inşaatlar yüzde 80, 2. Bölge'de yüzde 85 seviyesinde bulunuyor.