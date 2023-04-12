Mutlu’dan olağanüstü genel kurul çağrısı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar OdalarıBirliğinin (İESOB) TireBölgesi'nde düzenlediği iftarda,Selçuk, Torbalı, Bayındır, Çırpı veTire ilçelerindeki odaların başkanve yöneticileri bir araya geldi. İftaraİESOB Onursal BaşkanıMehmet Ali Susam,Zekeriya Mutlu ilebölgenin yerel yöneticileride katıldı. Teşkilattakibirlik ve beraberliğinpekiştirildiğiiftarda, bölgedeki esnafyöneticileri Zekeriya Mutlu'yaaçık destek ve moral verdi.İzmir Esnaf Teşkilatı'nın deprembölgesine yaptığı yardımları içerenkısa bir filmin de sunulduğu iftarda,11 kente yardımların kesintisizsürdürülmesi gerektiği dile getirildi.İzmir Birliği'nin geçmişten bu yana Türk esnaf teşkilatlarında farklı bir yeri olduğunu belirten İESOB Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam, "Gerek esnaf teşkilatlarındaki çalışmalarım, gerekse parlamentodaki görevlerim esnasında İzmir Birliği'nin ülke çapında saygın ve seçkin bir konuma sahip olduğuna şahit oldum. Bu parlak başarıda en büyük pay, omuz omuza, gönül gönüle çalıştığımız ve bizden desteklerini esirgemeyen 128 odamızın başkan ve yöneticilerine aitti. Türkiye önemli bir seçim arifesinde. Benden sonra esnafı temsil noktasında doğan boşluğu doldurması için İzmir'de İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'nun adaylığı için fikir birliği doğdu. Ancak bu mümkün olmadı ve bize göre parlamento büyük bir fırsatı kaçırdı. 30 yıldır esnaf teşkilatını ileriye taşımak için güç birliği yaptığımız Zekeriya Mutlu'nun önümüzdeki süreçte güçlü bir yönetimle esnaf camiası için daha etkin çalışmaları planlayacağına gönülden inanıyor ve kendisini İzmir Birliği'nde hizmete devam etmeye davet ediyorum" diye konuştu.İzmir Birliği'nin çalışmalarıyla Türkiye'ye yön verdiğini hatırlatan Zekeriya Mutlu, "'Korona döneminde hayata geçirilen pek çok desteğin, hipermarketlere ilişkin yasanın, son olarak da SSK-Bağ-Kurluların emeklilik için gün eşitleme çalışmalarının altında İzmir Birliği'nin 128 odası ile yaptığı ortak çalışmalar yatmaktadır. Ar-Ge, ulaşım, gıda gibi esnafın hizmetinde olan birimler Türkiye'de sadece İzmir Birliği'ne mevcuttur. 'İlklerin Birliği' olarak anılan İESOB'nin başarısının temelinde, odalarından aldığı güç yatmaktadır. İzmir Birliği teşkilatı ile tek vücut halinde, odaları ile dayanışma içinde çalışmaya devam edecektir" dedi.Adaylık sürecine ilişkin serzenişlerde de bulunan Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha adaylığım kesinleşmeden kongre için yapılan imza toplama çalışmaları doğru olmadı. Çok zamansızdı. Şimdi Tire'den teşkilata sesleniyorum, İESOB Olağanüstü Genel Kurulu için çağrıda bulunuyorum. Birlik yönetimindeki arkadaşlardan olağanüstü genel kurulu toplamalarını rica ettim. Ben de aday olacağım, odalarımızla birlik beraberlik içinde kaldığımız yerden devam edeceğiz, İzmir Esnaf Teşkilatını daha da ileriye taşımak için gönül birliği yapacağız. İzmir Esnaf Teşkilatı Türkiye'de hep 1 numara olmuştur, 1 numara olmaya da devam edecektir."