CHP’nin Kiraz tanıtımı fiyaskoya dönüştü

İZMİR'DE "Kemalizm ırkçılıktır, faşizmdir" diyen Yüksel Taşkın'ı ve LGBTİ savunucusu Gökçe Gökçen'i iki seçim bölgesinde birinci sıralardan aday gösteren CHP'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. Teşkilatlarından ve vatandaştan gelen eleştirilerle boğuşan CHP'de, şimdi de Kiraz şoku yaşandı.

YAKLAŞIK 150 KİŞİ VARDI

CHP'NİN Kiraz'da önceki gün yaptığı 2. Bölge Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı adeta fiyaskoya dönüştü. Kirazlıların ilgi göstermediği tanıtıma yaklaşık 150 kişi katıldı. Bu sayının yarısını zaten CHP'li vekil adaylarıyla birlikte ilçeye gelenlerin oluşturduğu öğrenildi. Düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri, 6'lı Masa İzmir İl Başkanları ve 28'inci dönem aday adayları katılırken oluşan manzara CHP'de şok etkisi yarattı.

LGBTİ SAVUNUCUSU

ETKİNLİĞE katılan LGBTİ savunucusu Gökçe Gökçen de bir konuşma yaptı. CHP'nin, söz konusu tanıtım etkinliğiyle ilgili paylaşımlarında, katılımın kalabalık gözüktüğü açılardan çekilen fotoğrafları kullanması dikkat çekti. Oysa havadan çekilen görüntülerde alanın büyük bölümünün boş olduğu, hatta etkinlik için asılan bayrak sayısının bile neredeyse katılımcılardan daha fazla olduğu göze çarptı. Aday listeleriyle eleştiri oklarının hedefi olan CHP'ye, Kirazlılar da böylece net bir mesaj vermiş oldu.