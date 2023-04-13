İzmirliler Parisli Ayşen’e 1 yıl daha maaş ödeyecek

İmzaladıkları sözde barış bildirisinde PKK'yı destekledikleri gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilen akademisyenler arasında yer alan ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi desteklediğini açıkça deklere eden Prof. Dr. Ayşen Uysal, yılın önemli bölümünü Paris'te geçirmesine rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden maaş almayı sürdürüyor.

TUNÇ SOYER ISRAR EDİYOR

Yeni Asır'ın bu skandalı ortaya çıkarmasının ardından hakkında İçişleri Bakanlığı'nca adli soruşturma izni verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uysal'a 1 yıl daha maaş ödeyecek. Uysal, geçtiğimiz günlerde belediye şirketi Grand Plaza'da bir yıl için daha yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Yeni Asır, Paris'te bir üniversitede görev yapan ve yılın önemli bir bölümünü bu kentte geçiren Uysal'ın yıllardır Büyükşehir'den maaş almasını manşetine taşıyarak gündeme getirmişti.

KOVUŞTURMAYA YER YOK

Bu haber üzerine yapılan şikayetler sonrası İçişleri Bakanlığı, Soyer hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nca adli soruşturma yapılmasına izin verdi. Soruşturma sürerken Soyer'in hakkında soruşturma başlatılan eylemini sürdürme konusunda ısrar etmesi dikkat çekti. Bu arada Prof. Dr. Ayşen Uysal'ın Yeni Asır'ın kendisini deşifre eden haberleri için yaptığı suç duyurusuyla ilgili yargıdan karar çıktı.

Cumhuriyet Savcılığı "Şikayet konusu yapılan haberlerde görünür gerçekliğe uygun olarak konuyla ilgisi olmayan aşırı ve abartılı, kişilik haklarını ihlal edici ifadelere yer verilmeyerek orantılılık ilkesinin korunduğu ve haberlerde geçen ifadelerin basın özgürlüğü bağlamında eleştiri sınırları içerisinde kaldığı sonucuna varıldığını" belirterek kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararını verdi. Uysal ve avukatı Arif Ali Cangı'nın Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı itiraz da reddedildi.