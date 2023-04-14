Çıray, İyi Parti’yi bombalıyor

PARTİSİNİN seçim listelerine ağır eleştiriler yaparak gündeme gelen İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, yine çok konuşulacak demeçler verdi. İyi Parti'den Ordu 1'inci sıra milletvekili adayı İdris Naim Şahin'e FETÖ eleştirisi yönelten Çıray, "Bu kişinin İçişleri Bakanlığı döneminde, atadığı 74 emniyet müdürü FETÖ'cü çıktı. Ve normal şartlar altında hesap vermesi gereken birisi. Hesap vermesi gereken birisinin dokunulmazlık kazanmasına araç olunmamalı" dedi.

BEBEK KATİLİ VURGUSU

Aytun Çıray, İyi Parti İstanbul 2. bölge 2. sıradan listeye giren Salim Ensarioğlu'nun adaylığı hakkında ise, "Bu kararın muhattabı cevaplamalı. Bebek katiliyle ilgili hiçbir iyileştirme yapılmamalı. Bu kadar!" demekle yetindi. Milletvekili adayı olmayan Çıray, seçim sonrasında bakanlık teklifi alırsa veya herhangi bir partiden teklif gelmesi üzerine bir plan yapmadığını belirtti.

TÜRKKAN'I İŞARET ETTİ

Aytun Çıray, 8 Nisan'da milletvekiliği adaylığından çekildiğini duyurmuş, İYİ Parti'nin oylarının baraj altına düştüğünü belirterek "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" demişti. Çıray daha sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye'de İyi Parti oyları benim yüzümden %6.4'e düşmedi. Düşüren de ben değilim. Her twitin altına benim yüzümden 'Şehidin bacısına küfrettin' yazılmıyor" ifadeleriyle aday gösterilen Lütfi Türkkan'ı işaret etmişti.

Öte yandan Çıray, sosyal medyadan yaptığı başka bir açıklamada da, "Naim Şahin Ordu 1'inci Sıra, Elâzığ 1'inci Sıra Fethullah'a 'Allah dostu' diyen biri. Hatay'da genç, sporcu Gökhan Zan 2. Sıra'ya konularak seçilmesinin önüne geçildi. Gaziantep 1'inci Sıra adayı ise, sosyal medya paylaşımlarında adeta uyuşturucu kullanıyormuş gibi küfürler eden birini getirmişler" ifadelerini kullanmıştı.