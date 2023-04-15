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Haberler İzmir 2 gündür her yerde aranıyordu! Çiftlik evinde cansız bedeni bulundu

2 gündür her yerde aranıyordu! Çiftlik evinde cansız bedeni bulundu

İzmir'in Aliağa ilçesinde askerden yeni gelen ve 2 gündür haber alınamayan 23 yaşındaki gencin cansız bedeni bir çiftlik evinde bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İHA

15.04.2023, 16:11

2 gündür her yerde aranıyordu! Çiftlik evinde cansız bedeni bulundu

İzmir'in Aliağa ilçesinde askerden yeni geldiği öğrenilen 23 yaşındaki kayıp genç, bir çiftlik evinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Karaköy Mahallesi'nde bulunan bir çiftlik evinde meydana geldi. İhbar üzerine çiftlik evine giden ekipler, silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin 23 yaşındaki İsmail Balki'ye ait olduğu öğrenildi.

Başından tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlenen Balki'nin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

ASKERDEN YENİ GELMİŞ
Askerden yeni geldiği öğrenilen talihsiz gencin bir süredir evine gelmemesi üzerine ailesinin 2 gün önce polise giderek kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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