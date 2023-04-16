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İzmir'de kahreden olay! Tüfekle oynayan çocuk kendini vurdu

İzmir'in Torbalı ilçesinde tüfekle oynayan 9 yaşındaki küçük çocuk yanlışlıkla kendini vurdu. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA

16.04.2023, 08:42

İzmir’de kahreden olay! Tüfekle oynayan çocuk kendini vurdu

9 yaşındaki Çınar Güven Süer, tüfekle oynadığı sırada tüfek bir anda ateş aldı. Kafasına isabet eden fişekle yaralanan küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süer burada tedavi altına alındı. Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük Çınar'ın hayatını kaybetmesiyle Süer ailesi büyük üzüntü yaşarken, küçük çocuğun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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