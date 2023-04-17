9 yaşındaki çocuk tüfekle kendini vurdu

İzmir'in Torbalı ilçesinde tüfekle oynarken yanlışlıkla kendisini vurduğu öğrenilen 9 yaşındaki küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı olay, ilçeye bağlı Dağkızılca Mahallesi'nde meydana geldi.



KANLAR İÇİNDE KALDI

Ailesi iftar hazırlığı yaptığı sırada evin duvarında asılı bulunan dolu av tüfeğiyle oynayan Çınar Güven Süer (9) yanlışlıkla tetiğe bastı. Kafasına isabet eden fişekle yaralanan küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süer tedavi altına alındı. Ağır yaralanan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük Çınar'ın hayatını kaybetmesiyle Süer ailesi büyük üzüntü yaşarken, küçük çocuğun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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