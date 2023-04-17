Fırınlara kadın ustalar geliyor

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) önderliğinde İzmir Fırıncılar Odası ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Türkiye'de ilk kez kadın katılımcı ağırlıklı ekmek üretimi kursu açıldı. Kursiyerlerin yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Her ders için 100 TL cep harçlığı da alan kursiyerler,tüm ekmek çeşitlerinin yapımını öğreniyor. Kurs sayesinde fırıncılık sektörüne kadın eli değmesi hedefleniyor. İlkokulu bitirmiş özellikle kadın kursiyerler, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde hamurkârlık ve kürekçiliğin yanı sıra hijyen sanitasyon ile teknik eğitimler almaya başladı. İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, "Eleman yetiştirmezsek ekmek üretememeye başlayacağız. Bu sebeple iş garantili kursumuzu başlattık. Mezun olan her bir kursiyerimizi işe yerleştireceğiz. Projeyle kadınları da inşallah fırınlarda daha çok göreceğiz. Kadın ağırlıklı bu kursumuz, aynı zamanda Türkiye'de ilk olacak. Kadınlar çok rağbet gösteriyor" dedi. Kursiyerler, fırıncı kadınlar olarak sektörde yer alacaklarını söyledi.

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