Menemen’in ilk açık ve kapalı yüzme havuzu Asarlık’a yapılıyor

Menemen Belediyesi, mübarek Ramazan ayında düzenlediği iftar sofralarına dün akşam Asarlık ile devam etti. Asarlık Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen iftar programına, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, MHP Menemen İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük, Yeniden Refah Partisi İzmir Milletvekili Adayları Özbek Taşdemir, Hakan Çenber, Hasan Göl, Asarlık eski Belediye Başkanı Alaattin Aksak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlara gül suyu ve şerbet ikramında bulunulduğu iftar programında konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından başlattıkları yardım kampanyasına destek veren tüm Asarlıklı hemşehrilerine gönülden teşekkür etti.





ASARLIKSPOR'A ÖZEL KUTLAMA

Sözlerine özel bir tebrik ile başlayan Pehlivan, "İzmir Nevzat Güzelırmak Süper Amatör Ligi Play-off mücadelelerinden başarıyla çıkan semtimizin takımı Asarlıkspor, Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselerek bizi gururlandırdı. Ben emeği geçen tüm sporcularımızı, kulüp yöneticilerimizi, teknik kadromuzu ve taraftarlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Her daim yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum" diye konuştu. Pehlivan'ın bu kutlamasına tüm Asarlıklılar da alkışlarla destek verdi.



"ASARLIK'IMIZA ÇOK YAKIŞACAK"

Asarlık için çok güzel projeleri olduğuna dikkat çeken Pehlivan, "Onlardan biri olan Asarlık Gençlik Merkezimiz hızla tamamlanıyor. Gençlik merkezi binamızı ve içindeki halı sahamızı tamamladık. Şimdi de havuzlarımızın inşasına başladık. Menemen sınırları içerisindeki ilk havuzumuzu Asarlık'ımıza yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Gençlik merkezi içinde yer alacak trafik parkurumuz ile aile hekimliği binamız da ihale aşamasında. Kısa sürede bitireceğimiz gençlik merkezimiz Asarlık'ımıza çok yakışacak" dedi.





YOL MÜJDESİ DE VERDİ

Asarlık'ın tüm yollarını yenilemeye başlayacaklarını da kaydeden Pehlivan, şöyle devam etti: "Gerçekleştirdiğimiz ihale sonucu mahallemize 100 bin metrekare parke ve 10 bin metre de bordür taşı döşeme işlemine başlıyoruz. Mahallemize siz kıymetli hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun. Asarlık Deresi'nin, İzmir Çanakkale Karayolu ile Kuzey Ege Otoyolu arasında kalan 1,3 kilometrelik ıslah edilmiş alanda, çalışma başlatıyoruz. Asarlık bölgemize çift yönlü yürüyüş ve bisiklet yolları, spor ve dinlenme noktaları gibi sosyal alanlar kazandıracağız. Ayrıca parklarımızdaki oyun gruplarını yeniliyor, peyzaj çalışmalarıyla da daha güzel bir Asarlık için var gücümüzle çalışıyoruz. Her zaman emrinizdeyim, yanınızdayım. Rabbimden tuttuğumuz oruçların, yaptığımız duaların kabul olmasını temenni ediyorum. Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyor, Ramazan Bayramı'nızı da şimdiden canı gönülden kutluyorum."



İftar programının ardından yöre sakinleri ile sohbet eden Pehlivan, yöre halkının yoğun ilgisiyle karşılandı. Menemen Belediyesinin iftar sofraları bugün Şehir Parkı'nda Kadir Gecesi Programı ile devam edecek.