  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Ünlütürk Ailesi’nden İzmir’e 2 yeni fabrika

Ünlütürk Ailesi’nden İzmir’e 2 yeni fabrika

17.4.2023

Gazete

Ünlütürk Ailesi’nden İzmir’e 2 yeni fabrika
İzmir iş dünyasının önde gelen ailelerinden Ünlütürk'ler iki fabrika yatırımı yapmaya hazırlanıyor. Aileye ait halka açık Sun Tekstil, Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde sahip olduğu arsa üzerine yaklaşık olarak 16 bin metrekarelik yeni fabrika kuracağını açıkladı. Yeni tesiste, konfeksiyon için 3 yeni üretim hattı ile 110 kişilik ek istihdam sağlanacak. 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan yatırım 120 milyon TL tutarında olacak. Sun Tekstil'in bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil Sanayi de yine Torbalı'da bulunan arsasında 8 bin 750 metrekare alana yeni bir tesis kuruyor. Yeni bina, tam entegre Torbalı üretim merkezinde kiralanacak yeni depo ile birlikte yaklaşık olarak Ekoten faaliyetlerinde yüzde 50 kapasite artışı sağlayacak. Sun Tekstil'den yapılan açıklamada "2023 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen ve yaklaşık 100 milyon TL tutarına tekabül eden yatırım bedelinin şirket iç kaynaklarından sağlanması planlanmaktadır" denildi.

ERHAN GÜLENÇ / ÖZEL HABER

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA