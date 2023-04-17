Ünlütürk Ailesi’nden İzmir’e 2 yeni fabrika

İzmir iş dünyasının önde gelen ailelerinden Ünlütürk'ler iki fabrika yatırımı yapmaya hazırlanıyor. Aileye ait halka açık Sun Tekstil, Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde sahip olduğu arsa üzerine yaklaşık olarak 16 bin metrekarelik yeni fabrika kuracağını açıkladı. Yeni tesiste, konfeksiyon için 3 yeni üretim hattı ile 110 kişilik ek istihdam sağlanacak. 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan yatırım 120 milyon TL tutarında olacak. Sun Tekstil'in bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil Sanayi de yine Torbalı'da bulunan arsasında 8 bin 750 metrekare alana yeni bir tesis kuruyor. Yeni bina, tam entegre Torbalı üretim merkezinde kiralanacak yeni depo ile birlikte yaklaşık olarak Ekoten faaliyetlerinde yüzde 50 kapasite artışı sağlayacak. Sun Tekstil'den yapılan açıklamada "2023 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen ve yaklaşık 100 milyon TL tutarına tekabül eden yatırım bedelinin şirket iç kaynaklarından sağlanması planlanmaktadır" denildi.



ERHAN GÜLENÇ / ÖZEL HABER

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