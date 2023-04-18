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Haberler İzmir AK Partili Saygılı: 14 Mayıs’ta kazanımlara sahip çıkacağız

AK Partili Saygılı: 14 Mayıs’ta kazanımlara sahip çıkacağız

18.4.2023

Gazete

AK Partili Saygılı: 14 Mayıs’ta kazanımlara sahip çıkacağız

AK Parti İzmir İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 'Hemşehri Dernekleri Buluşmaları' iftar programında, göçmen dernekleri ve federasyonları ile Konya, Aydın ve Manisa hemşehri dernek ve federasyon temsilcileri ile bir araya gelindi. Programa, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile AK Parti'li milletvekili adayları Şebnem Bursalı, Kerem Ali Sürekli, Ömür Şanlı, Nisa Alptekin, Enes Efendioğlu, Hatice Yeliz Karataş katıldı.

Başkan Saygılı, "Dedeleriniz bu topraklara geldiklerinde zanaatkarlıkları, çalışkanlıkları ve dürüstlükleriyle çok şey kattı. Bugün de aynısını sizler yapıyorsunuz. Balkanlardaki soydaşlarımız, Konyalılar, Aydınlılar, Manisalılar, Anadolu'muzun kadim insanları, mesele vatanımız, milletimiz olunca her zaman bir ve beraber olmuş, birlikte yekvücut hareket etmiştir. 14 Mayıs'ta ülkemizin kazanımlarına sahip çıkacağımız seçimleri yapacağız. Bu kazanımları yapanlarla yıkmak isteyenler arasında bir seçim olacak. Ülkemizin kazanımlarına birlikte sahip çıkacağız" diye konuştu.

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