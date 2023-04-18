"Atatürk’ün adını hangi yüzle ağzınıza alıyorsunuz!"

İZMİR'DE "Atatürk ırkçıdır" diyen Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ı 1. bölge 1. sıradan aday yaparak tepkilerin hedefine yerleşen CHP'de "Atatürk" huzursuzluğu sürüyor. AK Parti İzmir 1. bölge milletvekili adayı gazeteci-yazar Şebnem Bursalı'nın "Atatürk, bayrak, vatan ve devlet bizim kırmızı çizgimizdir" açıklaması CHP tarafında rahatsızlık yarattı.

"KEYİFLERİNİ KAÇIRDIK"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, seçim ofisleri açılışı sırasındaki konuşmasında Bursalı'nın Yeni Asır'a yaptığı bu açıklamaya cevap vermeye çalıştı. "21 yıldır Atatürk'ü ağzına almayanlar kalkmış bize Atatürk dersi vermeye kalkıyorlar" diyen Aslanoğlu'na Bursalı'dan tokat gibi cevap geldi.

"Atatürk'e ırkçı" diyen bir ismi getirip İzmir'den 1. sıra adayı yapanların hala "Atatürk" üzerinden siyaset yapmaya çalışmalarını hayretle izlediklerini belirten Bursalı, "Sadece Yüksel Taşkın değil, CHP'nin 2. bölgede 8. sıradan aday yaptığı Hacer Foggo da Kemalizm için faşizm yakıştırması yapıyor. Tabii, biz de çıkıp Atatürk'ün kırmızı çizgimiz olduğunu söyleyince keyifleri kaçıyor" dedi.

"PKK İLE İŞBİRLİĞİ"

"ATATÜRK düşmanı isimleri İzmirlinin karşısına çıkaranların Atatürk'ün adını ağzına almaları bile yüzsüzlüğün bir başka çeşididir" diyen Şebnem Bursalı, "Atatürk'ü istismar edip üzerine ona hakaret edenleri İzmir gibi Atatürk'e bağlı bir kentte milletvekili yapmak isteyenleri tarih de İzmirli de affetmeyecek" diye konuştu. "İzmirli her şeyi görüyor ve 14 Mayıs'ta gereğini yapacak" ifadelerini kullanan Bursalı, CHP ve 6'lı Masa'nın PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile yaptığı koalisyona ve PKK elebaşlarının bu koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için yaptığı destek açıklamalarına dikkat çekti.

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİ DEĞİL"

BURSALI, "Terör örgütlerinin siyasi sözcüsü konumundaki partilerle işbirliği yapan, aynı ittifak içinde yer alan bir parti, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Önder Atatürk'ün partisi olamaz. Atatürk'ün kurduğu partinin Genel Başkanının adaylığını desteklediklerini açıklayan, kendileri aday bile çıkarmayan, PKK'ya 'terör örgütü değildir' diyen bir parti ile '14 Mayıs'tan sonra 100 yıllık Cumhuriyet ile hesaplaşacağız' diyenlerle seçime girenler, bizim Atatürk, vatan, millet ve bayrak sevgimizi mi sorgulayacaklar? Hadi oradan!" şeklinde konuştu.