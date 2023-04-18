“İzmir’in dönüşüm sorununu AK Parti’den başkası çözemez”

AK Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli, seçim çalışmaları kapsamında Karşıyaka, Konak ve Bayraklı ilçelerinde yoğun programlara imza attı. Yüzlerce İzmirli'yle tokalaşıp selam veren Sürekli, AK Parti hükümetlerinin çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. İzmir'in ciddi bir kentsel dönüşüm sorunu olduğunu, CHP'li büyükşehir belediyesinin sorumluluk almak bir yana davalarla kentsel dönüşüm projelerini engellediğini dile getiren Sürekli, "İzmir'de riskli olarak belirlenen 65 bin 400 bağımsız birimden 57 bin 42'inin yıkımı tamamlandı. Devletimiz TOKİ eliyle yeni binalar yaparken, kendi evini kendisi yapmak isteyen vatandaşlarımıza da desteklerini sürdürüyor. İzmir'imizin kentsel dönüşüm sorununu AK Parti'den başkası çözemez" diye konuştu.

DİĞER