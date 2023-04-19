Heykelde sınır tanımayanlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaklaşık 5 milyar liralık yatırımla Eskişehir'e kazandırılan eserlerin açılışını yaparken İzmir'de ise CHP, yıllardır olduğu gibi bir kez daha 'heykel siyaseti'ne soyundu. İzmir'deki heykel ve büstleri bile iki kez saydırdığı ortaya çıkan CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin Konak'ta Milli Kütüphane Vakfı önünde yaptırdığı Milli Eğitim eski Bakanı Hasan Ali Yücel'in heykeli CHP İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı Yüksel Taşkın'a açtırıldı.

SANKİ BÜYÜK BİR HİZMET!

Soyer ve CHP'li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un da yer aldığı açılışta örtülen heykel kurdelesi sökülerek açılmış oldu. Atatürk'e ırkçı dediği için İzmirlilerin tepkisinin hedefinde olan Yüksel Taşkın, bu açılışı sanki çok büyük bir hizmet yapılmış gibi "Başkan Soyer ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Plastik Sanatlar Şefliği heykeltıraşlarından Yücel Tonguç Sercan tarafından yapılan Hasan Ali Yücel Heykeli'nin açılışına katıldık" notuyla sosyal medyasında paylaşması dikkat çekti.

Bu arada adaylığı açıklandıktan sonra İzmir'de tek başına ziyaretler yapan Taşkın, böylece ilk kez CHP'lilerle görüntü vermiş oldu. Bu arada Başkan Soyer'in heykel açılış töreninde yaptığı konuşmada izledikleri 'heykel siyasetini' ilginç sözlerle savundu. Soyer, "Bize 'neden heykel yapıyorsunuz' diye kimi zaman eleştiri geliyor. Öyle bir hız çağında yaşıyoruz ki, bu hız çağı bize köklerimizi, geçmişimizi unutturuyor maalesef. Anadolu'nun aydınlanma hareketi olan Köy Enstitüleri'nin kapatılması belki de bu toprakların en büyük talihsizliklerinden birisi" ifadelerini kullandı.

ERHAN GÜLENÇ