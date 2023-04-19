  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de tehlikeli anlar: Halat koptu, havada asılı kaldılar

İzmir'de tehlikeli anlar: Halat koptu, havada asılı kaldılar

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir gökdelenin temizliğini yapan işçilerin bağlı bulunduğu halatlardan biri koptu. Binaya defalarca çarpan iskelede bulunan 2 işçi, korku dolu anların ardından kurtarıldı.

İHA

19.04.2023, 19:28

İzmir’de tehlikeli anlar: Halat koptu, havada asılı kaldılar

Olay, saat 17.30 sıralarında Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan bir gökdelende meydana geldi. Binanın camlarını temizledikleri öğrenilen işçilerin bulunduğu iskelenin halatlarından birisi bir anda koptu. Halatın kopmasıyla iskelede asılı kalan işçiler, binaya defalarca çarptı.

Merdivenlere ip atıp kendilerini sabitlemeye çalışan işçilerin yaşadığı korku dolu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Halatın kopmasıyla bir süre iskelede mahsur kalan 2 işçinin daha sonra kurtarıldığı öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA