‘İzmirlinin doğru kararı vereceğine inanıyoruz’

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "İki iddialı aday arasında vatandaşımız karar verecek. Bu karar, Türkiye'nin yeni yüzyılının geleceğini belirleyen karar olacak. 6'lı 7'li birbirine benzemeyen ekiple mi yola gidecek yoksa 20 yılda dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürmüş, istikrarı ve güveni darbeye, vesayetlere, krizlere rağmen kararlı, istikrarlı bir lidere ve yönetime mi karar verecek? Buna İzmir karar verecek" dedi.

GÖNÜL SOFRASINDA BULUŞMA

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Gönül Sofrası' iftar programına katıldı. İzmir'de bir otelde yapılan programa, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir milletvekilleri ve adayları, şehit aileleri, kentteki oda, borsa, birlik başkanları, iş insanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Binali Yıldırım, "Bugün bu salonda İzmir'in kalbi atıyor. 2011 yılında yine bu salonda milletvekili adayı olduğumda İzmir için 35 proje açıklamıştım. Geçen zaman içerisinde bu projelerin birçoğunun hayata geçtiğini, bir kısmının devam ettiğini görmekteyiz. İzmir Körfezi geçişi gibi başlanmayan projeler de var. Bunun başlamama nedenini hepiniz biliyorsunuz. İzmir bazı konularda çok hassas. Maalesef yaptığımız işleri de çok kolay başarmadık; sürekli yasal engellemelerle karşı karşıya kaldık" ifadelerini kullandı. İzmir'de üç stadyum için çalışmaların aynı anda başladığını belirten Yıldırım, "Karşıyaka'yı devam ettiremedik. Yasal engellerden dolayı kaldı ama bugün Göztepe Gürsel Aksel ve Alsancak Mustafa Denizli stadyumları gayet güzel oldu ve İzmir'e yakıştı. Karşıyaka'ya da engel olunmasaydı İzmir'imizin üç tane çok güzel stadyumu olacaktı" dedi.

'ARTIK ÖLÜM YOLU DEĞİL'

Balıkçı barınakları, yat limanları gibi önemli projelerin engellendiğini ama birçoğunu hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım, "İzmir'de eğer çevreyolu olmasaydı şehir içi trafiğinin hali ne olurdu? Altınyol'da saatlerce bir santim bile ilerleyemezdik. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın yeni terminalleri yapılmasa geçtiğimiz birkaç sene içerisinde 75 milyon yolcuya nasıl hizmet verecekti? Sabuncubeli Tüneli ile bugün İzmir ve Manisa'yı birleştirdik. Sabuncubeli artık 13 virajı ile ölüm yolu değil. İki tüp tüneli ile Manisa ve İzmir arası 20 dakikaya indirildi. Konak Tüneli belki küçük ama çok büyük hizmet yapıyor. Açıldığı günden beri 8 yılda 100 milyon üzerinde araç geçişi olmuş" diye konuştu.

'HİZMETTE SİYASET OLMAZ'

İZMİR'İN sıradan bir şehir olmadığını ve her şeyin en güzeline layık bir şehir olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Atatürk'ün iktisat kongresini topladığı tarihi bina, 1979'da CHP'li belediye başkanı tarafından yıkılmış. Şimdiki başkan tarafından otopark için çalışmalara başlanmış. Binanın yerinde yeller esiyor. İzmir, Atatürk hassasiyeti en fazla olan ilimizdir. 'Bu tarihi bina, tarihten silinemez' diyerek tescilli hale getirdik ve valiliğimizin önderliğinde kongre binasını yaptık. Siyaseti hizmetin bir aracı olarak gördük. Hizmette siyaset olmaz. 20 yıldır Cumhurbaşkanımız ile yılmadan, yorulmadan ülkemize, milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.