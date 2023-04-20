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Haberler İzmir ‘350 liranın altındaki baklava hilelidir!’

‘350 liranın altındaki baklava hilelidir!’

20.4.2023

Gazete

‘350 liranın altındaki baklava hilelidir!’
Ramazan Bayramı'nın gözdesi baklavaya ilgi sürerken, vatandaşa "ucuz baklava" uyarısı yapıldı. İzmir'deki bir baklava firmasının yönetim kurulu üyesi olan Cevdet Murat, cevizli baklavanın 300 liranın altında, fıstıklı baklavanın ise 380 liranın altında satılamayacağını söyledi. Murat, "Ortalama 350 liranın altında bir baklava fiyatı varsa şüpheyle bakmak gerekiyor. Mutlaka hileye başvurulmuştur" dedi. Murat, "Baklavanın parlaklığının doğal olması ve çatalı batırınca 'hış' diye ses gelmesi gerekiyor. Ağızda eriyen baklava kalitelidir. Baklavayı yerken de ters çevirip alt kısmını damağa getirmek gerekiyor. Damak lezzeti en iyi alan yerdir. Baklavanın tadı, yağı aşağı çöker. O yüzden bu şekilde yemek gerekiyor" dedi.
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