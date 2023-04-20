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İzmir'de dünürler arasında kavga! Kayınpeder damadı bıçakladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kayıpederinin evine konuşmak için giden damat, aileler arasında çıkan tartışmada bacağından ve göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralalan adamın hayati tehlikesi sürüyor.

DHA

20.04.2023, 09:41 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023, 10:02

İzmir’de dünürler arasında kavga! Kayınpeder damadı bıçakladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Kibar Mahallesi 3806 Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, R.T. kayınpederi R.K.'nin evine giderek konuşmak istedi. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede her iki taraf da bıçakla birbirine saldırdı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan, damat R.T.'nin göğsünden bıçaklandığı ve durumunun ağır olduğu belirlendi. R.T., ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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