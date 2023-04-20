‘Kadınların ellerini hiç bırakmayacağım’

AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Şebnem Bursalı, seçim çalışmalarına hız verdi. İlçelere ziyaretlerini sürdüren Bursalı, AK Parti Gaziemir İlçe Teşkilatı ile buluştu. Bursalı, ardından yine AK Parti'nin 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. 1. Bölge milletvekili adaylarından Ömür Şanlı ile gezdiği İzmir'in sokak ve çarşılarında büyük ilgi gören Bursalı, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet etti, sorunlarını dinledi.

'HEDEFE KİLİTLENDİK'

Bursalı, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı'na giden yolda emin adımlarla, coşkuyla yürüyoruz. Tüm partililerimiz yeniden iktidar hedefine kilitlenmiş durumdayız. 14 Mayıs'ta Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de büyük bir başarı sağlayacağız" diye konuştu.

TALEPLERİNİ NOT ALDI

Ardından Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İzmir Şubesi'ni ziyaret eden Bursalı, şube başkanı Arzu Günaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Songül Kalyoncu ve kadınlarla sohbet etti, kadınların taleplerini dinleyerek tek tek not aldı. KADEM'e Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamı ile geldiğini ifade eden Bursalı, "Biz seçim kampanyamıza başlarken İzmirli tüm kadınları ikna edeceğimizi söyledik. Ben bir kadın olarak İzmirli kadınların Ankara'daki sesi olacağım. Bu konuda iddialıyım. İzmir'de görev yaptığım dönemde kadınlarımızla aramızda çok güçlü bağlar oluştu. Bugün de İzmirli kadınlardan yoğun ilgi görüyorum. Kadınlar sakın ellerimi bırakmasın ben de kadınlarımızın ellerini bırakmayacağım. AK Parti döneminde kadın hakları için çok önemli çalışmalar yapıldı. Yeni dönemde de önemli çalışmalar yapılacak" dedi. Başkan Erdoğan'ın kadınlara verdiği önemin yıllardır ortada olduğunu ifade eden Bursalı, "Cumhurbaşkanımızın kadına vermiş olan değeri siz de biliyorsunuz. Benim için tabii ki öncelik kadınlar. İnşallah sizlerle güzel işler başaracağız" diye konuştu.