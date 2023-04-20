SunExpress’ten İzmir’e 8 yeni rota

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, uçuş ağına eklediği yeni rotalar ve kapasite artışı ile İzmir'i direkt uçuşlarla yurt içine ve yurt dışına bağlamaya devam ediyor. Bu yaz uçuş ağına 8'i İzmir'den olmak üzere toplam 26 rota ekleyen hava yolu, İzmir hattında en geniş uçuş ağına ulaşıyor. SunExpress, İzmir'den toplamda 37 yurt dışı destinasyona direkt uçuş gerçekleştiriyor. Bu yaz İzmir hattındaki yeni yurt dışı rotalar arasına Dubai, Birmingham, Saarbrücken, Tiflis ve Edinburgh'un yanı sıra Londra-Gatwick, Venedik ve Barselona da eklendi. Yurt içinde ise İzmir'den Adana, Antalya, Bodrum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, Van ve Mardin olmak üzere Türkiye'nin 15 şehrine uçuyor.

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