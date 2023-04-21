İzmir’de şehitlikte buruk bayram

Koçyiğit, "Oğlum şehit olalı 14 yıl oldu. Hala ilk günkü acıyı hissediyoruz. Hatta daha fazla özlemim var. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Her an yanıp, tutuşuyoruz. Bayramları, Anneler Günü'nü ve Babalar Günü'nü sevmiyorum. O günlerin gelmesini hiç istemiyorum. Allah tüm anne ve babalara sabır versin. Oğlum vefat ettiğinde torunum 3 yaşındaydı şimdi 17 yaşında kocaman bir delikanlı oldu. Onun acısı, boynunun bükük olması daha çok canımı yakıyor. Çok zor. Her bayram bizim için böyle geçiyor. 14 senede 28 bayram gördük. Bayram bizim için şehitliğe gelmek demek" ifadelerini kullandı.



