“Kayyum ile kaos bitti”

Uzunca bir süredir suların durulmadığı İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde "Kayyum" dönemi başlıyor. Birliğe, bakanlık tarafından kayyum atanmasını son derece doğru bulduğunu ifade eden Başkan Adayı Çağlar Aran, "Nihayet kaos bitti, adalet yerini buldu. Tarım ve Orman Bakanlığımızın aldığı karara İzmirli çobanlar adına teşekkür ediyorum" dedi. Yaklaşık üç aydır bakanlığın kendilerine ulaşan şikayetleri değerlendirdiğini kaydeden Aran, "Nihayetinde, Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişler kanalıyla İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde incelemeler başlattı. İncelemeler, tüm titizliği ile devam ederken, bakanlığımız haklı olarak İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne kayyum atama kararı aldı" diye konuştu."İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde, kayyum yönetimiyle tekrar taşlar yerli yerine oturacak" diyen Aran hukuksuzluğa karşı olduğunu ve doğru bildiği yolda emin adımlar yürüyeceğinin altını çizdi. Yapılacak ilk genel kurulda tekrar başkanlığa aday olduğunu hatırlatan Çağlar Aran, "Ferhan Eroğlu, SOYBİS'e üye olmadığı halde yaklaşık 1 buçuk yıldır birliğe hukuksuz şekilde başkanlık yapmıştır. Bizler, haklı mücadelemize yılmadan devam ettik ve edeceğiz. Sonuçta, devletimiz bize sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.