Bir koltuk için değer miydi!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 5 yıl önce başlatılan Zeytin Dalı operasyonu sırasında düzenlenen hain terör saldırı sonucu 4 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan İzmirli Tank Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun babası Mehmet Çubukçu, 14 Mayıs seçimleri için HDP ile işbirliği yapan 6'lı masaya ateş püskürdü. Şehit ailesi olarak her zaman Başkan Erdoğan'ın yanında olduklarını söyleyen baba Mehmet Çubukçu, "Erdoğan düşmanlığından gözlerine perde indi. Bu, Atatürk'ün kurduğu parti olamaz. Apo'nun heykelini dikeceğini söyleyen HDP ile iş tutanlara oy vermeden önce vatandaşları 10 saniye sağ duyulu olmaya davet ediyorum" dedi.Çubukçu şöyle devam etti: "İçimizdeki ateş hala sönmedi, sönmeyecek. Bu hainlerin bir an önce kökü kazınmalı. Bu vatanı 3-5 çapulcuya bırakacak değiliz. Türkiye büyük bir devlettir. Koltuk uğruna nasıl aynı masada oturuyorlar, kol kola seçimlere giriyorlar; Anlamış değilim. Bir şehit babası olarak kanıma dokunuyor. Ben kimse adına açıklama yapmıyorum ama binlerce şehit babasının da benim gibi düşündüğünü tahmin ediyorum. Ben ekmeğimi, soframı paylaşırım, kuru ekmek yerim ama vatanımı, ülkemi, bayrağımı paylaşmam. Kimseye de yedirmem." Çubukçu, "Sahada asla alamayacakları Türkiye'yi, arkadan dolaşıp, kirli ayak oyunları ile maşalarla almak için sinsi planlar yapıyorlar. Ama Türk halkı bunlara kanmaz. Gerekli cevabı 14 Mayıs günü vereceklerdir eminim" diye konuştu."Bu vatan için yaşıyoruz" diyen Mehmet Çubukçu, "Bugün iktidar olabilmek için şehidimin katilleri olan HDP ile kol kola olanlara iki cihanda da hakkımı helal etmiyorum. Bunlar 6'lı değil 7'li, 10'lu değil 66'lı masa da olsalar ne yazar. Asla bu devleti bölemeyecekler. Atatürk hayatta olsaydı bunların yüzüne tükürürdü. Amaçları ve ne oldukları bir kez daha ortaya çıktı. CHP aslını ortaya koydu" diye konuştu."Kanıma dokunuyor ve zoruma gidiyor" diyen baba Mehmet Çubukçu sözlerine şöyle devam etti: "Ben bir şehit babası olarak bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için canını veren bir şehidin babası olarak, mecliste bile böyle bir partinin olmasını içime sindiremiyorum. Herkes sevdiği ile beraberdir. Bu 6'lı masa birbirine benzemez. Aslında 6 benzemezin, Erdoğan düşmanlığından gözlerine perde indi. Vatanı, milleti, bayrağı, ezanı bile unuttular. Bu yüzden ipin ucu başkasında. Bu ipin ucunu dış güçler dediğimiz başkası tuttuğu için 6"lı masa ile istemeye istemeye bir araya geliyorlar. Kimin eli kimin cebinde, kimin nereden beslendiğini görüyoruz. 7 benzemez bir araya geliyorsa muhakkak ortada paylaşılacak bir ganimet vardır" dedi.