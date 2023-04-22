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Haberler İzmir Tire’de otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Tire’de otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

22.4.2023

Gazete

Tire’de otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
İzmir'in Tire ilçesinde, kontrolden çıkan özel otomobil tarlaya uçtu. Kazada, 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Kaza, Çatal-Ödemiş karayolu Doyranlı köyü yakınlarında meydana geldi. Bayındır'dan Ödemiş yönüne doğru giden Recep Çağlar yönetimindeki 35 FS 881 plakalı otomobil, Doyranlı yakınlarında kontrolden çıktı. Takla atarak şarampole yuvarlanan araç yol kenarındaki tarlaya uçtu. Ağır yaralanan araç sürücücü Recep Çağlar, Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hafif yaralanan aynı aileden 3 kişi ise Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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