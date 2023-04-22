Yakalayın şu caniyi

İzmir Konak'da boşanmak üzere olduğu eşi Ezgi Özarslan'ı silahla öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı Deniz Özarslan 270 gündür aranıyor. 31 yaşındaki dünyalar güzeli kızlarını veren aile, yaşamın kendilerine zehir olduğunu, katil zanlısı Deniz Özarslan yakalanmadan hayatın bir anlamının olmadığını ve bir an önce yakalanarak en ağır cezanın verilmesini istediklerini söyledi. Acılı anne Ziynet Zerkin, sosyal medya hesabından da kızının katilinin yakalanması için mücadele veriyor. Korkunç olay İzmir'in Konak ilçesinde 29 Temmuz 2022 günü yaşanmıştı. Boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı (31) tabancayla öldürerek kaçan Deniz Özarslan'ın (36) bulunması için hergün Allah'a dua ettiğini belirten Anne Ziynet Zerkin, kendi kişisel sosyal medya hesabından hergün paylaşım yaparak acısını anlatıp, katil zanlısını görenlerin ihbarda bulunmasını ve yakalanmasını istiyor.Acılı anne, kızının katil zanlısı yakalandıktan sonra kendisinin asıl bayramı olacağını dile getirdi. Sosyal medyadan ihbar beklediğini belirten Ziynet Zerkin, "Herkes kendini benim yerime koysun. Katil zanlısını görenler insanlık namına haber versin" diye feryat etti.İzmir'in Bornova ilçesinde, Serkan Dindar'ın (28) evinde cam kesikleri içinde cansız bedeni bulunan Ceyda Yüksel'in (21) annesi Filiz Demiral, 3 yıla yakın süredir hukuk mücadelesi verdiğini belirterek kızının katil zanlısının bir an önce en ağır cezayı verilmesini istedi. Korkunç olay, 20 Ağustos 2020 gecesi Bornova Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta meydana gelmişti. Serkan Dindar'ın zemin kattaki dairesinden tartışma ve cam kırılma seslerini duyan komşuları polise ihbarda bulunmuş ve alınan ihbar sonrası eve giden ekipler, Ceyda Yüksel'i ölü bulmuştu.Gözaltına alınan Serkan Dindar, olayı hatırlamadığını iddia etmişti. Ceyda Yüksel'in Dindar ile sosyal medyada aynı sayfaları takip ettiği ve burada tanıştıkları ortaya çıkmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Dindar hakkında, 'kasten öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. İzmir 6'ncı Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, geride kalan 10'dan fazla duruşmaya rağmen karar çıkmadığını belirten anne Filiz Demiral, "Artık acım daha fazla, katili yakalandı ama cezası hala kesilmedi. Kızımın katiline en ağır ceza verilirse biz de rahat bir nefes alırız"