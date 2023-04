“İzmir’in Işılay Ablasına benzetilmek gurur verir”

AK Parti İzmir Milletvekili adayı Şebnem Bursalı, İzmir'in ve Türk siyasetinin önemli isimlerinden Devlet eski Bakanı Işılay Saygın'ı mezarı başında ziyaret etti. "Allah her siyasiye böyle anılmayı nasip etsin" diyen AK Partili Bursalı, "Rahmetli Işılay Saygın'ı yakından tanımak benim için çok kıymetli bir tecrübe. Siyasette Allah nasip ederse vekil olarak başladığım gün onun bize aktardığı önemli ve 'siyasetin olmazsa olmaz' dediği 'vatandaşla hep iç içe olacaksın, vatandaş senden her şeyi talep edecektir. Olacak her şeyi son ana kadar takip edip gerçekleşmesini sağlayacaksın, eğer olumlu değilse de vatandaşı sen arayıp neden olmadığını bilgisini kendin vereceksin' sözü benim asla unutmayacağım bir detaydır" diye konuştu.



'TAKİPÇİSİ OLACAĞIM'

"İzmir ve Türk siyasetinin önemli isimlerinden, kadın hakları ile ilgili her konuda her daim öncü ve önder olan eski bakanlarımızdan, İzmir'in Işılay Ablası merhum Işılay Saygın'ı mezarı başında ziyaret ederek kendisinin yolunda siyaset hayatına devam edeceğime söz verdim" diyen Şebnem Bursalı, "Allah her siyasiye böyle anılmayı nasip etsin. Türk siyasetine çok önemli detay kazandıran Saygın bakanımızdan hala övgü ve gururla söz edilmesi ne kadar önemli bir siyasetçi olduğunu ifade ediyor" dedi. Gittiği seçim bölgesi çalışmalarında vatandaşların büyük ilgi ve sevgisini gören ve kendisinin Işılay Saygın gibi bir siyasetçiye benzetilmesinin kendisine daha çok çalışma şevki verdiğini dile getiren Bursalı "İzmirli ve İzmir'in her sorunun en yakın takipçisi olacağım" dedi.



