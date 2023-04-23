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Haberler İzmir Marble İzmir için geri sayım başladı

Marble İzmir için geri sayım başladı

23.4.2023

Gazete

Marble İzmir için geri sayım başladı
Doğal taş sektörünün en büyük küresel buluşması Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı için geri sayım başladı. Sektör, 26 Nisan'da Fuar İzmir'de bir araya gelecek. Yeni alanlarla 150 bin metrekareyi aşan, binin üzerinde katılımcının yer alacağı 28. Marble İzmir'i, 81 ilden ve 100'ün üzerindeki ülkeden 100 bine yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Yerli ve yabancı ziyaretçi sayısıyla öncü olan Marble İzmir, geçen yıl 2 milyar dolarlık ihracat hedefini aşan doğal taş sektörüne yeni hedeflere ulaşması için katkı sağlayacak. Marble İzmir sektöre ve yan sektörlerine, ihracata, istihdama katkı sağlamasının yanı sıra önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da turizmden konaklamaya, ulaşımdan yiyecek içecek sektörüne kadar birçok alanda kent ekonomisine de pozitif etki sağlayacak.
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