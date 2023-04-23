Takla atan araçtaki öğretmen can verdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Çatal'dan Ödemiş istikametine giden Recep Çağlar yönetimindeki 35 FS 881 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yol kenarına düşen araçtaki Recep Çağlar'ı Ödemiş Devlet Hastanesine, Hasret Çağlar ve aynı aileden olduğu öğrenilen 2 kişiyi Tire Devlet Hastanesine kaldırdı. Öğretmen olduğu öğrenilen Hasret Çağlar, hayatını kaybetti.

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