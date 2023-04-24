AK Parti Seferihisar 14 Mayıs’a hazır! 570 kişi sandık başında görev alacak

AK Parti, Seferihisar'da sandık görevlileri listesini ilçe seçim kuruluna teslim eden ilk siyasi parti oldu. Seferihisar'da her sandıkta bir asil bir yedek olmak üzere iki sandık görevlisinin görev alacağını belirten AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Okul sorumlularımız, kat görevlilerimiz, müşahitlerimiz de göreve hazır. Gönüllü üyelerimizin katılımı ile 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başında tam kadro hazır bulunacağız" dedi.

Yaptığı açıklamada seçimden seçime halka giden bir parti olmadıklarını vurgulayan Başkan Aydın, "4 buçuk yıldır ilçe başkanlığı görevini ifa ediyorum. Yerel seçimlerin ardından hemen saha çalışmalarımıza devam ettik. Yaklaşık 2 yılımız vatandaşlarımızı erken seçim olmayacağına ikna etmekle geçti. Şimdi beklenen güne kutlu zafere çok yakınız. 14 Mayıs seçimlerine tam kadro hazırız. Biz ne üyelerimize, ne de seçmenimize seçimden seçime giden bir parti değiliz. Seçim değil hizmet odaklı çalışıyoruz. Seferihisar halkının sorunlarını seçimden seçime dinleyen, sadece seçim dönemi hane ziyareti yapan bir parti olmadık. İl başkanlığımızın yürüttüğü gönül seferberliği ile girilmedik gönül, Karınca Modeli çalışmalarımız ile girmediğimiz hane, gezmediğimiz mahalle, cadde ve sokak kalmadı. Seferihisar'ın sorunlarını, halkımızın taleplerini dinlemekle kalmıyor bu sorunları çözüyor, Seferihisar'ımıza hizmetler getiriyoruz. Bu konuda üstümüze düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getiriyoruz. Seferihisar'ın ihtiyacı olan yatırımları, yatırım programına aldırıyor, yatırıma alınan hizmetlerin yaşama geçmesi, temeli atılan hizmetlerin en kısa sürede tamamlanması için 7/24 lobi çalışması yürütüyoruz" dedi.





AK Parti Seferihisar bünyesinde kurulan Seçim Koordinasyon Merkezinin her seçim olduğu gibi bu seçimde sahada olmaya devam edeceğini belirten Başkan Aydın, "Seçim Koordinasyon Merkezimiz hazırlıklarını 1 yıl önceden tamamladı. Seçim kurulumuzun başında deneyimli bir isim olan Fadime Sibel Yılmaz yer alıyor. İlçe Seçim Kuruluna, sandık kurulu üye listesini ilk veren siyasi parti olarak seçimlere ne kadar hazır olduğumuzu göstermiş olduk. Seçim Koordinasyon Merkezi, yönetim kurulumuzla koordineli bir şekilde seçim ile ilgili tüm işlemleri yürütmektedir" şeklinde konuştu.

Seferihisar'da seçmen ve sandık sayısı ile ilgili bilgi veren Başkan Aydın, şöyle devam etti:



"14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 44 bin 713 Seferihisarlı seçmen 129+1 sandıklarda oy kullanacak. Seferihisar'da seçmen ve sandık sayısında ciddi bir artış söz konusu. 2019 mahalli idareler seçiminde 21 mahallemizde, 108+1 sandık kuruldu ve toplam seçmen sayımız 33 bin 238 idi. 14 Mayıs seçimlerinde 21 mahallemizde kurulacak 129+1 sandıkta 44 bin 713 kişi oy kullanacak. Sandıkların başında ise sandık sorumlusu, müşahit ve çeşitli pozisyonlarda görev alacak 570 AK Partili vatandaşlarımız olacak."