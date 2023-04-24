Feride’den bayramda acı haber geldi

Geçen yıl 3 Ağustos'ta Tire- Belevi yolunda geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 5 çocuk annesi Feride Özalp yaklaşık dokuz aydır tedavi gördüğü İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verdiği yaşam savaşını kaybetti. Feride'nin bayramın ikinci günü ölüm haberini alan 19 yıllık eşi Engin Özalp ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bir süre önce, koma hali devam etmesine rağmen solunum makinesinden ayrılan ve nefes almaya başlayan Özalp'in sağlık durumu aniden kötüleşti.Sağlık tablosu kötüleşen genç kadın tüm çabalara rağmen hayata veda etti. Özalp'in yakıları ise yıkıldı. Tire'ye getirilen genç kadının cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.