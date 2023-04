100. Yıl Marşı’yla kendi müdürü bile dalga geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için hazırladığı "100. Yıl Marşı"nın prömiyeri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı. Başkan Tunç Soyer'in Piyanist Fazıl Say'a Cumhuriyetin 100. yılı için bestelettiği 100. Yıl Marşı alay konusu oldu.



"PEK ÇOCUKÇA" DEDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaydedilen, sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan '100. Yıl Marşı'yla İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten bile dalga geçti. Erten, şunları söyledi: "İzlenimim: Söz zayıf, tarz bulanık, prozodi aksıyor, dramaturji yok. Bunları geçelim; çünkü müzik alanında uzman değilim. Uzmanlar değerlendirir; seve seve dinler ya da okur, öğreniriz. Düğünde damat vuranlardan değilim; emeğe saygı duyarım. Ama şu 'lalaralla lalaralla' nedir yahu? Of var, oy var, hay var, hoy var, hoyhoy var, hoyda var, hey var, heyhey var, hayhay var, hele var, hele hele var, ha var, hadi var, haydi var, haydin var, haydindi var; Türkçe'mde bunların sürüsüne bereket! Yetmedi mi, söz yazarsın. 'Lalaralla lalaralla' pek çocukça!" Önceki akşamki prömiyerde marşın seslendirilmesinin ardından sahneye gelen Başkan Tunç Soyer ise iddialı konuştu. Soyer, "Biz on yıllardır hep cumhuriyetin 10. Yıl Marşı'nı söyleyerek büyüdük, yaşadık. Şimdi 100. Yıl Marşı geldi. Bundan sonra bütün Türkiye'de göğsümüz kabara kabara 100. Yıl Marşı'nı söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.



İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ YORUMLARDAN BAZILARI

Marşla ilgili sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı. İşte onlardan bazıları:

● Kenan Şakrak: Güfte yetersiz, beste zorlamayla yapılmış intibasını veriyor, uyum sağlamak için konulmuş 'es'ler, gereksiz ve şaşırtıcı... Ne yazık ki aceleye getirilmiş takım elbise dikimi gibi olmuş... Sayın Say'ın yorumlarını bekliyoruz, kendi beğenecek mi acaba?...

● Aylin Uçanlar: Yazık gerçekten yazık... Çok acele ile yapılmış. Her şeyden önce bir eserde intro çok önemlidir ve yazık ki introda 'lay lay' gibi saçma sapan başlangıç... Marş dediğin, insanın içini ürperterek gözyaşlarına boğmalı... Söz mü, dinlemek zahmetine girmedim... İntro bitirdi zaten.

● Işıl Işıközlü: Olmadı olamadı. Marş kitlelerin bir arada coşkuyla söyleyeceği bir müzik türüdür. Bunu üç kişi bir arada söyleyemez.

● Ümmiye Özdem: Melodi akılda kalıcı değil... Lalala dışında. Onun dışında zaten söyleneceği söylemişsiniz...

● Ayşen Vural: Sözler çok zayıf, müzikal olarak da çok duygu geçiremedi bana! 10. Yıl Marşı'nın coşkusunun yakalanması çok zor sanırım. Naçizane fikrim bu.



Yeni Asır/ Özel Haber



