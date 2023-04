Diri diri yandılar

Tire'de pazarcı karı koca sıkıştıkları aracın içinde diri diri yandı. Aydın Acarlar Sebze ve Meyve Hali'nden dönen 4 yetişkin çocuk sahibi Zehra (62) ve Hüseyin Yazıcı (65) çiftinin içinde bulunduğu minibüs devrilip yan yattıktan sonra elektik direğine çarptı. Alev topuna dönenen araçta sıkışan karı koca yardım çığlıkları içinde yanarak feci şekilde can verdi.



PAZARDA SERGİ AÇACAKLARDI

Feci kaza, Tire Belevi yolu Küçükkale köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, her pazartesi günü Tire Belediye Toplu Konutları'nda kurulan semt pazarında sergi açan Zehra ve Hüseyin Yazıcı çifti mal almak için Aydın Acarlar Sebze ve Meyve Hali'ne gitti. Satmak için aldıkları sebze ve meyveleri minibüse yükleyen Yazıcı çifti Tire'ye doğru yola çıktı.



ARABADA SIKIŞTILAR

Hüseyin Yazıcı idaresindeki minibüs Küçükkale köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıktı. Yan yatıp metrelerce sürüklenen araç yol kenarında beton bir elektrik direğine çarptıktan sonra alev aldı. Yazıcı çifti, minibüste sıkıştıkları yerden çıkamayınca yardım çığlıkları arasında feci şekilde can verdi. Araçta yolcu olarak bulunduğu öğrenilen Suat Dağdelen ise ağır yaralı olarak ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangını söndürülmesinin ardından çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.



NADİR UYSAL

