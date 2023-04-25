  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 6 kişi yaralandı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 6 kişi yaralandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen bir başka araçla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 1’i ağır toplam 6 kişi yaralandı

İHA

25.04.2023, 18:02

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 6 kişi yaralandı

Kaza, 25 Nisan'da Ödemiş Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Hidayet O. yönetimindeki araç, Hasan C. yönetimindeki araçla Ödemiş'e bağlı Yeniköy mevkiinde seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki otomobilin içerisinde bulunan M.Kemal Ö., Ayşe Ö., Saime Ö., Hüseyin A., Serkan İ. Hafif yaralı olarak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Hidayet Ö. İse ağır yaralı olarak kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA