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Haberler İzmir İzmir'de polise baltayla saldıran kişi etkisiz hale getirildi

İzmir'de polise baltayla saldıran kişi etkisiz hale getirildi

İzmir'in Buca ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekibine baltayla saldıran kişi, yaralanarak etkisiz hale getirildi.

AA

25.04.2023, 17:43 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023, 18:12

İzmir’de polise baltayla saldıran kişi etkisiz hale getirildi

İnönü Mahallesi 677/13 Sokak'ta ikamet eden Hümeyra U, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım istedi. Aile içi şiddet ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen ve elinde baltayla kapıya çıkan kadının eşi Zafer U. tehdit ettiği polise saldırmaya çalıştı.

Ekiplerin havaya uyarı ateşi açmasına rağmen şüpheli, elindeki baltayı bırakmayarak polis aracına vurdu. Bunun üzerine ekipler şüpheliyi tabancayla yaralayarak etkisiz hale getirdi.

Sağlık ekiplerine de saldırmaya çalışan şüpheli, polis yardımıyla konulduğu ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenilen şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

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