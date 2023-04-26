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Haberler İzmir İzmir’de 57 uyuşturucu operasyonunda 57 tutuklama

İzmir’de 57 uyuşturucu operasyonunda 57 tutuklama

26.4.2023

Gazete

İzmir’de 57 uyuşturucu operasyonunda 57 tutuklama
İzmir'de il genelinde son 1 haftada gerçekleştirilen 57 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 100 şüpheliye adli işlem uygulanırken, 57 şüpheli tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1121 gr esrar-skunk, 738 gr metamfetamin, 340 gr sentetik kannabinoid, 179 gr kokain, 490 kök kenevir, 156 ecstasy, 2 bin 738 captagon, 17 bin 971 sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu türlerinden satışa hazır halde uyuşturucu madde, 6 hassas terazi, 10 tabanca, 4 tüfek, 233 fişek ile 285 bin 686 Türk lirası ele geçirildi.
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