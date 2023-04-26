  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' yarın başlıyor

İzmir'de 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' yarın başlıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", yarın İzmir'de başlıyor. İki gün sürecek olan tanıtım günleri için Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlıklar yapıldı.

DHA

26.04.2023, 14:15

İzmir’de ’Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’ yarın başlıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, millet ve devlet arasındaki iletişimi güçlendirmek ve gençlere devlet tarafından sunulan kamu hizmetlerini anlatmak amacıyla düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' 27 ve 28 Nisan tarihlerinde İzmir'de Cumhuriyet Meydanında yapılacak. İki gün sürecek olan etkinlik için Cumhuriyet Meydanında hazırlıklar yapıldı. Program kapsamında, gençlerin yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunmak, ekonomi, eğitim, kültür, sanat, bilim, sağlık, spor gibi her alanda gençleri destekler hakkında bilgilendirmek ve doğru yönlendirmek amaçlanıyor.

GİRİŞİMCİ GENÇLER İLE HİBE SAĞLAYAN KURUMLAR BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri ile hedefini seçmek, kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen üniversite öğrencileri ve onlara hibe ve destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelecek. Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların katılım göstereceği tanıtım günlerinde, kamu kurumlarına ait stantlarda tanıtımlar yapılacak ve gençlerin, burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA