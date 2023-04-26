İzmir’de ’Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’ yarın başlıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, millet ve devlet arasındaki iletişimi güçlendirmek ve gençlere devlet tarafından sunulan kamu hizmetlerini anlatmak amacıyla düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' 27 ve 28 Nisan tarihlerinde İzmir'de Cumhuriyet Meydanında yapılacak. İki gün sürecek olan etkinlik için Cumhuriyet Meydanında hazırlıklar yapıldı. Program kapsamında, gençlerin yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunmak, ekonomi, eğitim, kültür, sanat, bilim, sağlık, spor gibi her alanda gençleri destekler hakkında bilgilendirmek ve doğru yönlendirmek amaçlanıyor.

GİRİŞİMCİ GENÇLER İLE HİBE SAĞLAYAN KURUMLAR BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri ile hedefini seçmek, kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen üniversite öğrencileri ve onlara hibe ve destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelecek. Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların katılım göstereceği tanıtım günlerinde, kamu kurumlarına ait stantlarda tanıtımlar yapılacak ve gençlerin, burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak.