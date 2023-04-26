İzmir’de eşini 38 yerinden bıçaklayan cani kocaya verilen cezası onandı

KARARLARDA HUKUKA AYKIRILIK YOK

Sanık Kıncı'nın avukatları istinaf mahkemesinin de kararı onaması üzerine dosyayı bu kez Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, verilen kararda suç vasfı yönünden, tasarlama, ceza miktarı iye haksız tahrik ve takdiri indirim hükümleri yönünden hukuka aykırılık bulunmadığına kanaat getirdi. Ceza Dairesi, sanığın, Kıncı'yı 38 yerinden hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığına, öldürme kararını önceden verdiğine, bu kararı verdikten sonra aradan soğukkanlılığa kavuşacak kadar makul bir süre geçmesine rağmen öldürme kararında sebat ettiğine vurgu yaptı. Tüm bu gerekçelerle temyiz başvurusunu reddeden Ceza Dairesi, Kıncı'ya verilen 18 yıl hapis cezası kararını onadı.