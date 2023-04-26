Tunç Soyer’in akıl hocası gözaltında

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yakın ilişkide olduğu HDP'nin üst düzey isimlerinden Mahfuz Güleryüz, Diyarbakır'da gözaltına alındı. Diyarbakır merkezli 21 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan ve sokak eylemi gerçekleştirenlere yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 110 şüpheli arasında, HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Mahfuz Güleryüz de yer aldı.

SOYER, Güleryüz'ü geçtiğimiz yıllarda kurduğu İzmir Düşünce Topluluğu'na almıştı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında avukatlar, dernek yöneticileri, medya yapılanmasına yer alan kişiler, örgüte yakın medya aracılığıyla propaganda yapanlar, kırsala eleman temin edenler, 2017'den bu yana gerçekleşen 60'a yakın sokak eylemini organize edenler ile bu eylemlerde molotof, silah ve benzeri suç aletlerini kullanan kişiler ve örgüte finans sağlayan kişiler yer aldı.