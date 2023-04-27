“Bu seçim Türkiye’nin 100 yılını belirleyecek”

AK Parti İzmir 1. bölge milletvekili adayı Şebnem Bursalı, basın mensupları ile bir araya geldi. AK Parti'nin İzmir 1. bölge milletvekili adaylarından Ömür Şanlı'nın da katıldığı Mövenpick Otel'deki toplantıda çarpıcı açıklamalar yapan Bursalı, ellerini sıkarak bire bir temas ettiği İzmirlilerden çok iyi mesajlar aldıklarını ifade etti.

'TEREDDÜTÜMÜZ YOK'

14 Mayıs seçimini "varlık yokluk seçimi" olarak nitelendiren Bursalı, "Öyle bir seçime giriyoruz ki bir anda Cumhur İttifakı, bir yanda Millet İttifakı. İşte söylemleri, eylemleri ve birlikte omuz omuza durdukları yapılara, verdikleri mesajlara baktığımızda yapılacak olan seçim, gerçekten bundan sonraki 100 yıl için Türkiye'nin nerede konumlandırılacağıyla ilgili. Bu seçim gerçekten varlık ve yokluk seçimi. O yüzden sandıktan çıkacak seçimin de Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir ,sonuç olacağına inancım tam. Cumhurbaşkanımızın birinci turda seçimi kazanması ile ilgili hiçbir tereddümüz yok" ifadelerini kullandı.

KANDİL TEMSİLCİLERİ

Millet İttifakı ile terör örgütü PKK'nın ilişkili olduğunu söyleyen AK Partili Bursalı, "Kırk bin şehidimizin katili konumundaki PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi konumunda olan bir parti ile aynı şekilde 'PKK terör örgütü değildir' diyebilen yöneticilerin olduğu bir parti ile seçmenin karşısına çıkıp oy isteyebilen yine aynı zihniyetin Kandil'deki temsilcilerinin bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyebildiği bir yerde, yine aynı şekilde, dönüp Kürt vatandaşlara Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olmazsanız başka türlü bir hesaplaşmanın içerisine gireriz dendiği bir yerde en tepe yöneticilerinin 100 yıllık Cumhuriyet ile hesaplaşacağız demelerine rağmen ağızlarını açmayanların bir kez daha şapkalarını önlerine koyup düşünmelerini rica edeceğim" dedi.

İZMİR'İN DOKULARI

"Bizim listelere baktığınızda İzmir'e dair tüm dokuyu görüyoruz" diyen Bursalı, "İlk sıradan sonuncu sıraya kadar bu böyle. Benim gururlandığım bir şey ise gençlere verilen önem.... Gençlik ve Spor Bakanı'mızın benim bölgemden birinci sıra aday gösterilmesini ben çok önemli buluyorum" diye konuştu.

"İZMİR'DE REKOR OY BEKLİYORUZ"

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın rekor oyla tekrar seçileceğini söyleyen AK Partili Bursalı, sahadaki gözlemlerini anlatarak, "Ben Şebnem AK Parti adayıyım ne diyorsun diyoruz seçmene. Tek tek ellerini sıkarken görüyorsun. Seçmen dili ile söylemese gözü ile söyler. İzmir en zor alanlardan birisi gibi bir algı yaratılıyor. İnanın en zor denilen alanda biz böyleysek Türkiye genelinde gerçekten rekor bir oy alacağız. Bugüne kadar alınmamış bir oy oranını da İzmir'de bekliyoruz" dedi.

'SAHADAKİ ELEŞTİRİLER YEREL YÖNETİMLE İLGİLİ'

CHP'Lİ yerel yönetimi hedef alan Bursalı, "Sahada bugüne kadar karşılaştığım eleştiriler, yerel yönetimle ilgili. Hem ilçe belediyeleri hem büyükşehir belediyesiyle ilgili. Ben bu şehirde de yaşadığım için geçmişte, zaten bana söylenen eleştirileri, şikayetleri burada yaşamış biri olarak anlıyorum. 2017'de ayrılmıştım İzmir'den, 6 yıl sonra geldiğimde bırakın bu sorunların çözülmesini daha fazla arttığını yaşadığım süreç içerisinde tanıklık ediyorum. Sahadaki İzmirlinin eleştirilerinin yüzde 99,99'u yerel yönetim ve yerel hizmetle ilgili" dedi.

ERCAN AKGÜN