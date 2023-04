Doğal taş sektörü Marble İzmir’de buluştu

Bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı - Marble İzmir açıldı. Organizasyonun Fuar İzmir'deki açılış töreninde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, pandemi sonrası maden sektörünün ve tüm iş dünyasının eski ritmini, temposunu yakalamış olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.Vali Köşger konuşmasının devamında, "Sayın sektör temsilcileri, kıymetli ihracatçılar, değerli madenciler rüzgarı arkanıza almanız lazım. Dağı, taşı, toprağı altın olan bu ülkenin her bir karışını değerlendirmemiz lazım. Gelişmiş ülke, kalkınmış ülke her santimetrekaresini ülke menfaatleri doğrultusunda, ülke insanıyla entegre bir biçimde işleyen, kullanan, her bir ferdini de büyük ülke ideal peşinde amaca hedefe kilitleyen ülkedir" dedi. Sektörün ihtiyacı neyse o konuda mevzuat düzenlemelerin yapılacağını anlatan Köşger, "Sektörün önü açılacak ve ülke sizin alanınızda başta olmak üzere daha iyi çalışmaya gayret edecek, ihracatı arttıracak, ülkeyi daha müreffeh, daha kalkınmış hale getireceğiz. Büyük Türkiye ideali peşinde hedefe kilitlenmezsek zengin yatakların fakir bekçileri olarak yaşamaya devam ederiz. Öyle istemiyorsak hep birlikte gayret edeceğiz, çalışacağız. Bürokratların da elini rahatlatın, bürokrasiden şikayet etmeyin" diye konuştu. Fuar için 94 ülkeden yabancı ziyaretçi başvuru kaydı alındı. 150 bin metrekareyi aşan, 1000'in üzerinde katılımcının yer aldığı 28. Marble İzmir'i 100 bine yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Marble İzmir'de mermer, granit, traverten, oniks, limestone, diyabaz, andezit, bazalt, madencilik sarf malzemeleri, fabrika ve atölye sarf malzemeleri, madencilik makineleri, iş makineleri ve ağır ekipmanlar, fabrika ve atölye makineleri, çevre koruma, geri dönüşüm ve kazanım sistemleri, sektörel kuruluşlar yer alıyor. Fuar, 29 Nisan'da sona erecek.